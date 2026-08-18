SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Lohnende SoftwareONE-Anlage?
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das SoftwareONE-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,329 SoftwareONE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 38,92 CHF, da sich der Wert einer SoftwareONE-Aktie am 17.08.2026 auf 8,99 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,08 Prozent abgenommen.
Der SoftwareONE-Wert an der Börse wurde auf 1,96 Mrd. CHF beziffert. Die SoftwareONE-Aktie wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der SoftwareONE-Aktie lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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