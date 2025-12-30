SoftwareONE Aktie

SoftwareONE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 30.12.2025 10:03:41

SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SoftwareONE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen SoftwareONE-Investment gewesen.

SoftwareONE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SoftwareONE-Papiers betrug an diesem Tag 13,11 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in SoftwareONE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,278 SoftwareONE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 686,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 686,50 CHF entspricht einer negativen Performance von 31,35 Prozent.

SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 1,90 Mrd. CHF wert. Am 25.10.2019 wurden SoftwareONE-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der SoftwareONE-Aktie lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SoftwareONEmehr Nachrichten