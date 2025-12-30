SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
30.12.2025 10:03:41
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SoftwareONE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
SoftwareONE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SoftwareONE-Papiers betrug an diesem Tag 13,11 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in SoftwareONE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,278 SoftwareONE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 686,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 686,50 CHF entspricht einer negativen Performance von 31,35 Prozent.
SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 1,90 Mrd. CHF wert. Am 25.10.2019 wurden SoftwareONE-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der SoftwareONE-Aktie lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
