SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SoftwareONE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen SoftwareONE-Investment gewesen.

SoftwareONE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SoftwareONE-Papiers betrug an diesem Tag 13,11 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in SoftwareONE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,278 SoftwareONE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 686,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 686,50 CHF entspricht einer negativen Performance von 31,35 Prozent.

SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 1,90 Mrd. CHF wert. Am 25.10.2019 wurden SoftwareONE-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der SoftwareONE-Aktie lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at