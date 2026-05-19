SoftwareONE Aktie

SoftwareONE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

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Profitables SoftwareONE-Investment? 19.05.2026 10:04:09

SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in SoftwareONE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SoftwareONE-Papier an diesem Tag 13,65 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 732,601 SoftwareONE-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 036,63 CHF, da sich der Wert einer SoftwareONE-Aktie am 18.05.2026 auf 8,24 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,63 Prozent verringert.

SoftwareONE wurde am Markt mit 1,78 Mrd. CHF bewertet. Die SoftwareONE-Aktie ging am 25.10.2019 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann der SoftwareONE-Anteilsschein bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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