SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|SoftwareONE-Anlage
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren angefallen
Das SoftwareONE-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,95 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 477,327 SoftwareONE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 9,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 312,65 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,87 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte SoftwareONE einen Börsenwert von 1,96 Mrd. CHF. SoftwareONE-Anteile wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der SoftwareONE-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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