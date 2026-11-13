Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Profitable Sonova-Anlage?
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Sonova-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 128,34 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sonova-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,779 Sonova-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (278,00 CHF), wäre das Investment nun 216,60 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 216,60 CHF, was einer positiven Performance von 116,60 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Sonova belief sich zuletzt auf 16,83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sonova Holding AG
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