Sonova Aktie

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WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

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Rentable Sonova-Anlage? 26.06.2026 10:03:50

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sonova-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sonova-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Sonova-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Sonova-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 120,89 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,272 Sonova-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sonova-Papiers auf 195,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 614,64 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,46 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Sonova bezifferte sich zuletzt auf 11,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sonova Holding AG

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