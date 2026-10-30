SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sonova-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sonova-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Sonova-Anteile an diesem Tag bei 208,90 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hat, hat nun 4,787 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sonova-Aktie auf 281,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 348,01 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 34,80 Prozent.

Alle Sonova-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at