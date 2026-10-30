Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Lohnende Sonova-Investition?
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Sonova-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Sonova-Anteile an diesem Tag bei 208,90 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hat, hat nun 4,787 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sonova-Aktie auf 281,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 348,01 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 34,80 Prozent.
Alle Sonova-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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