Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Performance unter der Lupe
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sonova-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Sonova-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 253,50 CHF. Bei einem Sonova-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,448 Sonova-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 290,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 439,84 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,40 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Sonova betrug jüngst 17,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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