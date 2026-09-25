Sonova Aktie

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WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

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Frühe Investition 25.09.2026 10:03:40

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sonova-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sonova-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Sonova-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Sonova-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 221,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,167 Sonova-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 239,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 831,07 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,31 Prozent angezogen.

Insgesamt war Sonova zuletzt 14,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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