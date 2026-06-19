Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

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Sonova-Investition 19.06.2026 10:04:24

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor 5 Jahren gekostet

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Sonova-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Sonova-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 333,30 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,300 Sonova-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (196,40 CHF), wäre die Investition nun 58,93 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,07 Prozent.

Alle Sonova-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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