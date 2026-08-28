Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Investmentbeispiel
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28.08.2026 10:03:39
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Sonova-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 231,10 CHF. Bei einem Sonova-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,327 Sonova-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 236,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 024,66 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,47 Prozent zugenommen.
Sonova wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,32 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sonova Holding AG
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