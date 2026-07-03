Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 03.07.2026 10:04:07

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr gekostet

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Sonova-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sonova-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Sonova-Papier an diesem Tag 235,50 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Sonova-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,463 Sonova-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (202,00 CHF), wäre das Investment nun 8 577,49 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,23 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 11,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sonova AG

mehr Nachrichten