Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Performance im Blick
|
03.07.2026 10:04:07
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sonova-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Sonova-Papier an diesem Tag 235,50 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Sonova-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,463 Sonova-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (202,00 CHF), wäre das Investment nun 8 577,49 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,23 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 11,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sonova AG
|
02.07.26
|Handel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Donnerstagshandel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
01.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
30.06.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
29.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
29.06.26
|Freundlicher Handel: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
29.06.26
|SLI aktuell: SLI mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.06.26
|SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sonova-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)