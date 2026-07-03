SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Sonova-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sonova-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Sonova-Papier an diesem Tag 235,50 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Sonova-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,463 Sonova-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (202,00 CHF), wäre das Investment nun 8 577,49 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,23 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 11,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at