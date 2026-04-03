SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sonova-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Sonova-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sonova-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 122,78 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,145 Sonova-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 463,98 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Anteils am 02.04.2026 auf 179,75 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 46,40 Prozent vermehrt.

Alle Sonova-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at