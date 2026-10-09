SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sonova-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 340,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Sonova-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,940 Sonova-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 255,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 750,96 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 24,90 Prozent.

Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 14,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at