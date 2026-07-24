SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Sonova-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sonova-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 132,62 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,406 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (208,80 CHF), wäre das Investment nun 15 744,72 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 57,45 Prozent vermehrt.

Sonova wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,55 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at