Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sonova-Anlage unter der Lupe 02.10.2026 10:04:08

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 3 Jahren verdient

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sonova-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sonova-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 213,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Sonova-Aktie investierten, hätten nun 0,468 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 250,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,03 CHF wert. Damit wäre die Investition 17,03 Prozent mehr wert.

Sonova war somit zuletzt am Markt 14,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sonova Holding AG

Nachrichten zu Sonova AG

mehr Nachrichten