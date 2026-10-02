Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Sonova-Anlage unter der Lupe
|
02.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sonova-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 213,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Sonova-Aktie investierten, hätten nun 0,468 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 250,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,03 CHF wert. Damit wäre die Investition 17,03 Prozent mehr wert.
Sonova war somit zuletzt am Markt 14,91 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sonova Holding AG
Nachrichten zu Sonova AG
|
17:58
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: SLI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
29.09.26
|Sonova als innovativstes Schweizer Grossunternehmen ausgezeichnet (EQS Group)
|
28.09.26
|Gewinne in Zürich: SLI beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gewinne in Zürich: So steht der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|SIX-Handel: SPI in Grün (finanzen.at)