SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sonova-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sonova-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 213,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Sonova-Aktie investierten, hätten nun 0,468 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 250,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,03 CHF wert. Damit wäre die Investition 17,03 Prozent mehr wert.

Sonova war somit zuletzt am Markt 14,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at