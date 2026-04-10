Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Frühe Anlage
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10.04.2026 10:03:36
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor einem Jahr verloren
Am 10.04.2025 wurden Sonova-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sonova-Papier bei 234,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Sonova-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,626 Sonova-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 7 685,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 180,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,15 Prozent.
Sonova markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sonova Holding AG
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