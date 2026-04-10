SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Sonova-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 10.04.2025 wurden Sonova-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sonova-Papier bei 234,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Sonova-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,626 Sonova-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 7 685,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 180,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,15 Prozent.

Sonova markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at