SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sonova-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Sonova-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 270,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,698 Sonova-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.04.2026 649,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 175,70 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 649,78 CHF entspricht einer negativen Performance von 35,02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sonova belief sich zuletzt auf 10,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at