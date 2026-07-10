Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Sonova-Anlage
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 10.07.2023 wurde die Sonova-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Sonova-Anteile an diesem Tag bei 231,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Sonova-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,432 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.07.2026 auf 202,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,34 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -12,66 Prozent.
Jüngst verzeichnete Sonova eine Marktkapitalisierung von 11,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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