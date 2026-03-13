Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sonova-Investmentbeispiel 13.03.2026 10:03:45

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sonova-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sonova-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sonova-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Sonova-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Sonova-Papier an diesem Tag bei 271,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Sonova-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,683 Sonova-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 713,63 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Anteils am 12.03.2026 auf 193,75 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 713,63 CHF, was einer negativen Performance von 28,64 Prozent entspricht.

Insgesamt war Sonova zuletzt 11,54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sonova AG

mehr Nachrichten