Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Sonova-Investmentbeispiel
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13.03.2026 10:03:45
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sonova-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Sonova-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Sonova-Papier an diesem Tag bei 271,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Sonova-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,683 Sonova-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 713,63 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Anteils am 12.03.2026 auf 193,75 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 713,63 CHF, was einer negativen Performance von 28,64 Prozent entspricht.
Insgesamt war Sonova zuletzt 11,54 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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