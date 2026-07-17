SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sonova von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sonova-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sonova-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sonova-Aktie bei 342,90 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,916 Sonova-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sonova-Papiers auf 207,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 604,26 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 39,57 Prozent.

Sonova erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at