SPI-Wert Sonova-Aktie: Über diese Dividende können sich Sonova-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Sonova-Anteilseigner über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Sonova am 16.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 4,70 CHF vereinbart. Damit wurde die Sonova-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,82 Prozent aufgebessert. 262,30 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 2,38 Prozent zugenommen.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Sonova-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 193,40 CHF aus dem SIX SX-Handel. Am 17.06.2026 wird die Sonova-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Sonova-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Der Sonova-Titel verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,63 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,72 Prozent betrug.

Vergleich von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Sonova via SIX SX 18,02 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -15,47 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Sonova

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 4,70 CHF voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,43 Prozent absenken.

Schlüsseldaten der Sonova-Aktie

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Sonova steht aktuell bei 11,931 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sonova beträgt aktuell 24,76. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Sonova auf 3,606 Mrd.CHF, der Gewinn je Aktie machte 7,23 CHF aus.

Redaktion finanzen.at