SPI-Wert Spexis-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Spexis-Investment eingefahren

Bei einem frühen Investment in Spexis-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 23.08.2022 wurde das Spexis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Spexis-Papiers betrug an diesem Tag 0,75 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 333,333 Spexis-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.08.2023 auf 0,37 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 488,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,20 Prozent.

Alle Spexis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,13 Mio. CHF. Am 15.05.2018 wagte die Spexis-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das Spexis-Papier bei 40,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at