SPI-Wert Spexis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spexis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Spexis-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Spexis-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,41 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 243,902 Spexis-Aktien. Die gehaltenen Spexis-Papiere wären am 06.02.2024 63,41 CHF wert, da der Schlussstand 0,26 CHF betrug. Mit einer Performance von -36,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Spexis zuletzt 17,12 Mio. CHF wert. Am 15.05.2018 wurden Spexis-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Spexis-Aktie wurde der Erstkurs mit 40,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at