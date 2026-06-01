SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Stadler Rail-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,34 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 291,206 Stadler Rail-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (22,86 CHF), wäre das Investment nun 6 656,96 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -33,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Mrd. CHF. Am 12.04.2019 wagte die Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Stadler Rail-Aktie bei 42,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at