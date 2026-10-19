Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Lukrative Stadler Rail-Anlage?
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Stadler Rail-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht
Stadler Rail-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,96 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 32,300 Stadler Rail-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 006,46 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 16.10.2026 auf 31,16 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 0,65 Prozent gleich.
Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 3,11 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX war der 12.04.2019. Den ersten Handelstag begann der Stadler Rail-Anteilsschein bei 42,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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