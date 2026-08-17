SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stadler Rail-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien verdienen können.

Stadler Rail-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Stadler Rail-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,62 CHF. Bei einem Stadler Rail-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,253 Stadler Rail-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 24,28 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 123,03 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 123,03 CHF, was einer positiven Performance von 12,30 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Stadler Rail eine Börsenbewertung in Höhe von 2,42 Mrd. CHF. Am 12.04.2019 wagte die Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Stadler Rail-Aktie wurde der Erstkurs mit 42,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at