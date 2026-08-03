Stadler Rail Aktie

Stadler Rail für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181

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Stadler Rail-Investition im Blick 03.08.2026 10:03:45

SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stadler Rail von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Stadler Rail-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Stadler Rail-Papier bei 39,36 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 254,065 Stadler Rail-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 219,51 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 31.07.2026 auf 24,48 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,80 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Stadler Rail betrug jüngst 2,45 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX war der 12.04.2019. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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