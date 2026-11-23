So viel hätten Anleger mit einem frühen Stadler Rail-Investment verlieren können.

Am 23.11.2021 wurde das Stadler Rail-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,62 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,462 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,15 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Papiers am 20.11.2026 auf 30,12 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 25,85 Prozent verkleinert.

Stadler Rail war somit zuletzt am Markt 3,01 Mrd. CHF wert. Die Stadler Rail-Aktie wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at