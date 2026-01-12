Stadler Rail Aktie

Stadler Rail für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Stadler Rail-Investition? 12.01.2026 10:03:45

SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stadler Rail-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Stadler Rail-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Stadler Rail-Anteile an diesem Tag bei 36,46 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,743 Stadler Rail-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,00 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 09.01.2026 auf 19,69 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 46,00 Prozent.

Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 1,97 Mrd. CHF beziffert. Am 12.04.2019 wagte die Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Stadler Rail-Anteils lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Stadler Rail

mehr Nachrichten

Analysen zu Stadler Rail

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stadler Rail 20,95 -2,10% Stadler Rail

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen