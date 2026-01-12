SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stadler Rail-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Stadler Rail-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Stadler Rail-Anteile an diesem Tag bei 36,46 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,743 Stadler Rail-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,00 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 09.01.2026 auf 19,69 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 46,00 Prozent.

Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 1,97 Mrd. CHF beziffert. Am 12.04.2019 wagte die Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Stadler Rail-Anteils lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at