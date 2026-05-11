SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stadler Rail-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Stadler Rail-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Stadler Rail-Aktie an diesem Tag 44,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 227,273 Stadler Rail-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 268,18 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 08.05.2026 auf 23,18 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 47,32 Prozent vermindert.

Am Markt war Stadler Rail jüngst 2,32 Mrd. CHF wert. Die Stadler Rail-Aktie wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Anteils belief sich damals auf 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at