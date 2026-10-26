Stadler Rail Aktie

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WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181

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Rentable Stadler Rail-Anlage? 26.10.2026 10:04:08

SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stadler Rail-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Stadler Rail-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Stadler Rail-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Stadler Rail-Aktie an diesem Tag bei 40,06 CHF. Bei einem Stadler Rail-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 249,626 Stadler Rail-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 31,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 748,38 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail belief sich zuletzt auf 3,11 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie ging am 12.04.2019 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs der Stadler Rail-Aktie bei 42,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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