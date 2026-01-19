SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stadler Rail-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Stadler Rail-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Stadler Rail-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43,34 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Stadler Rail-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,073 Stadler Rail-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 452,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,63 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,71 Prozent verringert.

Stadler Rail markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,96 Mrd. CHF. Am 12.04.2019 fand der erste Handelstag des Stadler Rail-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Stadler Rail-Aktie lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at