SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stadler Rail-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Stadler Rail-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Stadler Rail-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Stadler Rail-Aktie bei 42,02 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,380 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,32 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,12 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 46,88 Prozent.

Der Börsenwert von Stadler Rail belief sich jüngst auf 2,23 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Stadler Rail-Aktie fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Stadler Rail-Papiers wurde der Erstkurs mit 42,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at