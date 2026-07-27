Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Profitables Stadler Rail-Investment?
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Stadler Rail-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Stadler Rail-Papier bei 34,84 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investierten, hätten nun 28,703 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 679,68 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Papiers am 24.07.2026 auf 23,68 CHF belief. Mit einer Performance von -32,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Stadler Rail markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,37 Mrd. CHF. Am 12.04.2019 fand der erste Handelstag der Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX statt. Die Stadler Rail-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 42,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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