SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Stadler Rail gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Stadler Rail-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Stadler Rail-Papier bei 34,84 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investierten, hätten nun 28,703 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 679,68 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Papiers am 24.07.2026 auf 23,68 CHF belief. Mit einer Performance von -32,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Stadler Rail markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,37 Mrd. CHF. Am 12.04.2019 fand der erste Handelstag der Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX statt. Die Stadler Rail-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at