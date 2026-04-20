SPI-Wert StarragTornos-Aktie: Das ist die Dividendenausschüttung von StarragTornos

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel StarragTornos am 17.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,00 CHF auszuzahlen. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung.

Veränderung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der StarragTornos-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 35,80 CHF. Am 20.04.2026 wird das StarragTornos-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem StarragTornos-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die StarragTornos-Investoren erfolgt kurze Zeit später. StarragTornos verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,37 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 2,70 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von StarragTornos via SIX SX 20,44 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 17,73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von StarragTornos

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,50 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 4,19 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten der StarragTornos-Aktie

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens StarragTornos beträgt aktuell 194,550 Mio. CHF. Das StarragTornos-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 30,31. Im Jahr 2025 erwirtschaftete StarragTornos einen Umsatz von 442,090 Mio.CHF sowie ein EPS von 0,98 CHF.

Redaktion finanzen.at