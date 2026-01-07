StarragTornos Aktie

Langfristige Anlage 07.01.2026 10:03:58

SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 07.01.2023 wurden StarragTornos-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in StarragTornos-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,008 StarragTornos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 647,06 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 06.01.2026 auf 30,80 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 35,29 Prozent gleich.

Der Marktwert von StarragTornos betrug jüngst 167,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

