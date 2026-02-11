StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|StarragTornos-Anlage im Blick
|
11.02.2026 10:04:06
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 11.02.2021 wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das StarragTornos-Papier an diesem Tag bei 39,20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,551 StarragTornos-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 33,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,20 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 14,80 Prozent.
StarragTornos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 178,95 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
