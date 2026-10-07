StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Lukrative StarragTornos-Anlage?
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07.10.2026 10:03:42
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die StarragTornos-Anteile bei 31,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,847 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 162,42 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 06.10.2026 auf 36,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +16,24 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von StarragTornos belief sich zuletzt auf 195,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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