SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in StarragTornos eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die StarragTornos-Anteile bei 31,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,847 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 162,42 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 06.10.2026 auf 36,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +16,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von StarragTornos belief sich zuletzt auf 195,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at