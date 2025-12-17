StarragTornos Aktie
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der StarragTornos-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Aktie betrug an diesem Tag 40,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 245,098 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der StarragTornos-Aktie auf 29,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 107,84 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 28,92 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von StarragTornos belief sich zuletzt auf 157,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
