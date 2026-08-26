SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades StarragTornos-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,552 Anteilen. Die gehaltenen StarragTornos-Aktien wären am 25.08.2026 724,14 CHF wert, da der Schlussstand 33,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,59 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von StarragTornos belief sich jüngst auf 182,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at