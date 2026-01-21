SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 21.01.2016 wurden StarragTornos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 44,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das StarragTornos-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,273 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66,36 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 20.01.2026 auf 29,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,64 Prozent.

Der Börsenwert von StarragTornos belief sich jüngst auf 162,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at