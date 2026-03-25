SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der StarragTornos-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hat, hat nun 2,564 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.03.2026 84,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 33,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,38 Prozent verringert.

StarragTornos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 179,35 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at