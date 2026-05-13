SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StarragTornos von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren StarragTornos-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die StarragTornos-Anteile bei 44,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investierten, hätten nun 22,727 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen StarragTornos-Papiere wären am 12.05.2026 722,73 CHF wert, da der Schlussstand 31,80 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 27,73 Prozent gesunken.

StarragTornos war somit zuletzt am Markt 171,67 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at