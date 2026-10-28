StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Investmentbeispiel
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28.10.2026 10:03:56
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StarragTornos von vor 10 Jahren bedeutet
Das StarragTornos-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die StarragTornos-Aktie bei 54,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,484 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 641,40 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 27.10.2026 auf 34,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,86 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte StarragTornos einen Börsenwert von 188,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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