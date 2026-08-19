StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Performance im Blick
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19.08.2026 10:03:37
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StarragTornos von vor 3 Jahren bedeutet
Am 19.08.2023 wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,802 StarragTornos-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen StarragTornos-Anteile wären am 18.08.2026 63,42 CHF wert, da der Schlussstand 35,20 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 36,58 Prozent vermindert.
StarragTornos wurde am Markt mit 185,53 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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