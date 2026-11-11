SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StarragTornos von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen StarragTornos-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der StarragTornos-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des StarragTornos-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 48,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,083 StarragTornos-Aktien im Depot. Die gehaltenen StarragTornos-Papiere wären am 10.11.2026 73,96 CHF wert, da der Schlussstand 35,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 26,04 Prozent gesunken.

StarragTornos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 189,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at