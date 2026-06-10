StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Performance unter der Lupe
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10.06.2026 10:04:15
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in StarragTornos von vor 10 Jahren angefallen
Am 10.06.2016 wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren StarragTornos-Anteile an diesem Tag 45,30 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 220,751 StarragTornos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 373,07 CHF, da sich der Wert einer StarragTornos-Aktie am 09.06.2026 auf 33,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,27 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von StarragTornos betrug jüngst 183,88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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