StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|StarragTornos-Anlage
|
02.09.2026 10:03:27
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in StarragTornos von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das StarragTornos-Papier an diesem Tag bei 50,35 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 198,610 StarragTornos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 752,73 CHF, da sich der Wert einer StarragTornos-Aktie am 01.09.2026 auf 34,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,47 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete StarragTornos eine Marktkapitalisierung von 185,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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