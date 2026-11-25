StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Langfristige Anlage
|
25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in StarragTornos von vor 10 Jahren angefallen
Am 25.11.2016 wurde das StarragTornos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die StarragTornos-Aktie an diesem Tag bei 52,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das StarragTornos-Papier investiert hätte, hätte er nun 188,857 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 6 610,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 35,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 33,90 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von StarragTornos bezifferte sich zuletzt auf 177,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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